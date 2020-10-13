مجهزة للجيل الخامس.. آبل تعلن عن هواتف

2020/10/13 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، عن سلسلة هواتف آيفون 12، والتي أصبحت مجهزة لاستخدام شبكات الجيل الخامس.

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