ضبط شاحانات مخالفة عند مداخل بغداد

2020/10/13 | 21:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن قيام كوادر قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى و بالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط (3) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة عند مداخل العاصمة بغداد.

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