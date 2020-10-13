صحة النجف .. وضع خطة متكاملة لزيارة وفاة الرسول الاشرف محمد

2020/10/13 | 21:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف الانتهاء من وضع خطة الطوارئ الخاصة بزيارة وفاة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي ان دائرة الصحة وضعت خطة طوارئ صحية متكاملة للزائرين خلال زيارة وفاة الرسول صلى الله عليه واله، تتضمن محورين الاول يخص الجانب الوقائي وال...

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