انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

2020/10/13 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجرت أكبر قنبلة يتم العثور عليها على الإطلاق من بقايا الحرب العالمية الثانية في بولندا تحت سطح البحر، اليوم الثلاثاء، خلال محاولة غواصين من البحرية إبطال مفعولها.

وأجلت السلطات أكثر من 750 شخصا من المنطقة التي عثر فيها على القنبلة التي استخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني وتزن نحو 5400 كيلوغرام منها 2400 كيلوغرام من المتفجرات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن إن “عملية إبطال المفعول تحولت إلى تفجير، يمكن القول إنه تم إبطال مفعول القنبلة ولن تشكل أي تهديد آخر”.

وأضاف أن “جميع الغواصين كانوا خارج منطقة الخطر”.

وصرح متحدث باسم رئيس بلدية بلدة اشوينواويشتشه لوكالة الأنباء البولندية بأن “الانفجار لم يؤد لإصابة أحد بسوء أو وقوع أضرار في البنية التحتية”.

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