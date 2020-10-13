امانة مجلس الوزراء ترسل فريقا لمتابعة مشاريع في ذي قار

2020/10/13 | 21:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن وصول فريق مشترك الى ذي قار بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء لمتابع تنفيذ مشاريع خدمية في المحافظة .وقال المصدر ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت الى ذي قار فريقا مشتركا برئاسة وكيل وزير الاسكان والاعمار جابر الحساني ، ومدير شركة آشور […]

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