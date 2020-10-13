محافظة جنوبية تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس

2020/10/13 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت محافظة النجف، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في بيان، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس في النجف".

واضاف، ان "تعطيل الدوام لمناسبة زيارة وفاة الرسول (ص)".

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