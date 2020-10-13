2020/10/13 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد تحدث الناطق باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الثلاثاء، عن 3 فئات من المرضى سيكون لها الأولوية بالحصول على لقاح ضد فيروسكورونا، وذلك بعد إقراره من منظمة الصحة العالمية.وقال سيف البدر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق سيكون اول المستوردين لأي لقاح ضد فيروس كورونا، حال اقراره منمنظمة الصحة العالمية".ونفى البدر، الحديث عن "اعتماد لقاح خاص بفيروس كورونا حتى الان، أو الحديث عن وصول 10 ملايين جرعة منه".وتابع، أن "لقاح كورونا سيتوفر لـ 3 فئات عراقية هي القوات الأمنية والكوادر الطبية وفئات الاختطار ككبار السن وأصحاب أالامراض المزمنة".وعن تراجع اعداد الوفيات والاصابات بالفيروس، قال المتحدث باسم الصحة، ان "ذلك يعود الى الجهود المبذولة"، مرجحا "زيادة عددالإصابات بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء".وأكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من نصف المتوفين بفيروس كورونا هم ممن يتعالجون في المنازل.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مدير الصحة العانة د.رياض عبد الأمير إن "عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق ليس بتصاعد، مقارنة بما شهدناه في الأشهر السابقة، ولكن مع ذلك فإن العراق يعد من أكثر الدول ارتفاعا بالوفيات مقارنة بالدول العربية لأن المواطنين يتعالجون في البيوت بأعداد كبيرة، لذلك أكثر من نصف المتوفين اليوم بالمستشفيات يتوفون خلال يومين من وصولهم إلى المستشفى وذلك يعود لقدومهم المتأخر إلى المستشفيات".وأضاف، أن "العدد الكلي لحالات الذين تحت العلاج وصل إلى 55475 حالة، ولكن عدد الراقدين في المستشفى وصل إلى 4603، أما الذين يتعالجون في بيوتهم لا توجد نسبة لحد الآن"، مبينا أن "المستشفيات لها إمكانيات باستيعاب أكبر عدد من الإصابات حيث تحتوي على أكثر من10 آلاف سرير مهيأ لمصابي كورونا".ووفقاً للموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة اليوم فقد سجل العراق اليوم 58 وفاة بفيروس كورونا ما رفع عدد المتوفين بسببه إلى 9970.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: 3 فئات عراقية ستمنح أولوية بعد وصول لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: 3 فئات عراقية ستمنح أولوية بعد وصول لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).