صعوبة تمرير الورقة البيضاء… فرهاد علاء الدين

2020/10/13 | 21:45 - المصدر: يس عراق

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كتب فرهاد علاء الدين – رئيس المجلس الاستشاري العراقي في تويتر:

مجلس الوزراء في جلسته اليوم صوت على الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي وسوف يرسلها الى مجلس النواب.

من الصعوبة تمرير الورقة في مجلس النواب بصياغتها الحالية لان البرلمان لم يشارك في اعداد الورقة ولم يتم مشاورتهم، واعرب بعض اعضاء اللجنة المالية عن عدم قناعتهم بها.

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