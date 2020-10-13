محاولة اختطاف حاكمة ميتشغان.. المجموعة ذاتها

2020/10/13 | 21:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) إن أعضاء مليشيات مناهضة للحكومة الأميركية ناقشوا فكرة اختطاف حاكم ولاية فرجينيا الديمقراطي، رالف نورثام، خلال اجتماع لهم، في يونيو الماضي، بولاية أوهايو

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