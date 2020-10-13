فيسبوك يتوعد بحظر الإعلانات المضادة للقاحات

2020/10/13 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توعدت شركة فيسبوك، الثلاثاء، بإطلاق سياسة عالمية جديدة تحظر الإعلانات التي تثني الناس عن الحصول على اللقاحات.

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