السوداني: فرض ضريبة على مزاد العملة وخفض رواتب المسؤولين يوفران ترليون دينار شهرياً

2020/10/13 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، ان "فرض ضريبة على مزاد العملة وتخفيض رواتب المسؤولين يوفر ترليون دينار شهريا".

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