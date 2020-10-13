2020/10/13 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد النائب احمد الجبوري (أبو مازن) ،الثلاثاء، ان أميركا تعد لامر معين في العراق وسيناريو 2003 قد يتكرر بشكل اتعس ، مؤكدا ان العراق لن تنصلح احواله حتى لو جاء الرسول ليحكمه ، بحسب تعبيره.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “أميركا تعد لامر معين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري : العراق لن ينصلح حاله حتى لو جاء الرسول محمد لحكمه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري : العراق لن ينصلح حاله حتى لو جاء الرسول محمد لحكمه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري : العراق لن ينصلح حاله حتى لو جاء الرسول محمد لحكمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).