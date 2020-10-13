كنائس بغداد تتوشح بإصدار بريدي جديد

2020/10/13 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، طابعاً بريديا ضمن خطتها للنصف الثاني من العام 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم اصدار طابع بريدي ضمن خطة النصف الثاني من العام الحالي،والذي تضمن إصدار طابع الكنائس في العراق بأربع فئات من ( 250 – 500 – 750 – 1000 ) دينار وبواقع 4000 طابع لكل فئة”.

واوضح البيان، ان “الطابع صمم من قبل هيئة الوقف المسيحي، وتم طباعته في مطبعة شركة البريد والتوفير والمباشرة بتسويقه من منافذ المكاتب البريدية ومكتب خدمة الهواة في مقر الشركة خلال الأيام الماضية”، لافتة الى ان “هذه الخطوة حسب توجهات الوزارة وشركة البريد والتوفير بتوثيق كافة معالم وتنوع المجتمع العراقي وبما يساهم فى تحقيق الوحدة واللحمة المجتمعية”.

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