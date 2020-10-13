الشرطة الاتحادية تعلن القبض على احد المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك

2020/10/13 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على احد المطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعملية نوعية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من اللواء عشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين (عما) وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (حي الحجاج) بكركوك”.

واضافت، انه “تم إحالة الشخص المطلوب الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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