2020/10/13 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاعمال في مشروع ملعب صلاح الدين

الاولمبي 30 الف متفرج، وتيرة متصاعدة من

خلال تنفيذ تفاصيل متعددة من قبل شركة

بنكادا الايطالية لحساب وزارة الشباب

والرياضة، فيما يتابع وزير الشباب

والرياضة عدنان د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (42% نسب الانجاز في مشروع ملعب صلاح الدين 30 الف متفرج) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (42% نسب الانجاز في مشروع ملعب صلاح الدين 30 الف متفرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).