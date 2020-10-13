5 نقاط من مفوضية حقوق الإنسان بشأن فيروس كورونا في البصرة

2020/10/13 | 22:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الى التريث في إعادة الدوام الكامل، والذي يتزامن مع التغير المناخي وبداية الانخفاض في درجات الحرارة.

جددت حقوق الإنسان تحذيرها الشديد من الخطوة الأخطر في إعادة الدوام للمدارس دون العمل بالإجراءات العلمية والوقائية

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يدعو الحكومة المحلية وعلى رأسها محافظ البصرة ونظرًا للمؤشرات التالية:

أولًا: استمرار الإصابات بفايروس كورونا (مع ملاحظة وجود إصابات كبيرة تتلقى العلاج في المنازل) وارتفاع معدل الوفيات في البصرة.

ثانيًا: التغير المناخي وبداية الانخفاض في درجات الحرارة مما شكل لدى دول عديدة جرس إنذار لزيادة الإجراءات الوقائية لزيادة نزلات البرد وتزامنها مع تفشي الوباء.

ثالثًا: إن نتائج الرصد من المكتب وخصوصًا لتكاليف العلاج والغذاء حتى انتهاء فترة الإصابة وخصوصًا للعزل المنزلي تصل إلى مبالغ عالية تثقل كاهل الفرد مع زيادة أعداد المصابين في الأسرة الواحدة ومقارنة مع الأوضاع الاقتصادية الحرجة.

رابعًا: إن الانفتاح الكامل على الوباء الذي أشرت منظمة الصحة العالمية اقتراب موجته الثانية يستدعي زيادة الإجراءات الوقائية لا إنهاءها مقارنة بأوضاع العراق المالية الحرجة.

خامسًا: إن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ليس مع الحظر الشامل، ولكن مع الإجراءات الوقائية المشددة وعلى رأسها التباعد وتقليل التجمعات مع ارتداء واقيات الوجه.

وأشار التميمي إلى أنه "ولكل ما تقدم يطالب المكتب بالتريث في إطلاق الأوضاع وخصوصًا قرار إعادة الدوام الكامل وإطلاق التجمعات دون النظر إلى الخطر الكبير للغاية من أعتى وباء ضرب البشرية".

وجدد التميمي "تحذيره الشديد من الخطوة الأخطر في إعادة الدوام للمدارس دون العمل بالإجراءات العلمية والوقائية ومواكبة خطوات بلدان يعد العراق رغم أزمته المالية أغنى منها".

ودعا رئيس خلية الأزمة للدعوة إلى "اجتماع للخلية بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الصحية لاتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية الأفراد".

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