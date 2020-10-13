2020/10/13 | 22:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات رسمية عن تباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وفقاً للتوقعات.

فيما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري متوقعاً انكماشه بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة مع 4.9 بالمائة في التقديرات السابقة.

ويراقب المستثمرون تطورات محادثات صفقة التحفيز الأمريكية وسط استمرار الخلافات حول مبلغ التحفيز.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1.1742 دولار، كما صعد أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة مسجلا 105.53 ين ياباني.

في حين انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية بنسبة 0.7 بالمائة عند مستوى 1.2975 دولار، لكنها ارتفعت بنسبة 0.6 بالمائة مقابل الفرنك السويسري لتسجل 0.9145 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.51.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلان بيانات اقتصادية… الدولار الامريكي يرتفع في الختام امام سلة من العملات الرئيسية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلان بيانات اقتصادية… الدولار الامريكي يرتفع في الختام امام سلة من العملات الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).