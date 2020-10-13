"أبل" تعلن رسمياً عن جهاز آيفون 12

2020/10/13 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رسميا النقاب عن جهاز "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "5G".

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

الهاتف أيضًا أنحف وأصغر من "آيفون 11"، مما يعني أن عشاق منتجات "أبل" الذين يطلبون هواتف أصغر يحصلون أخيرا على ما يريدون.

يشبه تصميم الأداة بسبب الحواف المسطحة آيفون 4 و 5، وكذلك الجيل الحالي من آيباد.

سيكون قطر الجهاز "آيفون 12" 6.1 بوصة.

المصدر: سبوتنيك

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