وزير الخارجية اليوناني يزور العراق

2020/10/13 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية عن زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الى العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية يوم الثلاثاء، ان دندياس، سيزور بغداد يوم الأربعاء، مشيرا الى ان "لقاء ثنائيا سيجري بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، سيعقبه تصريح صحفي للوزيرين".

PUKmedia / اعلام وزارة الخارجية ‌

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