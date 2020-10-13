القبض على ارهابي حاول التسلل الى الرمادي

2020/10/13 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي أثناء مُحاولته التسلل إلى مركز مدينة الرمادي.

وقال اللواء رسول في بيان له مساء الثلاثاء، إنه "‏وفقاً لمعلومات استخبارية وبعد متابعة ومراقبة دقيقة تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي في عصابات داعش".

وبين أن إلقاء القبض على الإرهابي كان "أثناء مُحاولته التسلل من صحراء الأنبار إلى مركز مدينة الرُمادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

PUKmedia / وكالات ‌

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