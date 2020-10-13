بعد إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا.. هذه نتيجة تحليل مي عمر

2020/10/13 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف برنامج “ET بالعربي” ، عن إصابة المخرج المصرى محمد سامي ، بفيروس كورونا المستجد ، حيث شعر ببعض أعراض الفيروس، وقام بإجراء فحص كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، فيما جاءت نتيجة تحاليل زوجته الفنانة مي عمر وباقي أسرته سلبية.يُذكر أن مي عمر تقوم حالياً بتصوير باقي مشاهدها في مسلسل “لؤلؤ” والعمل […]

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