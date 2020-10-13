بعد يوم صاخب.. عدسة ناس تلتقي بالمتضررين من هدم أملاك في الجادرية (فيديو)

2020/10/13 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بعد أن تم اخراج بعض اهالي منطقة الجادرية من منازلهم، وقفوا اليوم محتجين لما جرى لهم من تهديم لمحالهم واقتحام منازلهم لاعطائهم مهلة اقل من 12 ساعة للخروج منها، مؤكدين احقيتهم بالسكن في أماكن يقطنونها منذ عشرينيات القرن الماضي.

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