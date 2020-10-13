الحزب الشيوعي التركي/الماركسي اللينيني يؤبّن الشهيديْن أوزغور وأسمين: - حزب الكادحين

#حزب_الكادحين "أولئك (الشهداء) يتحوّلون إلى شمس الصباح حتى لا يستيقظ أحد على الظلام !" ...
تيكو ديرسيم القائد الإقليمي أوزغور والمقاتلة آسمين خالديْــن ! شعبنا العامل من جنسيات تركية وكردية وجنسيات مختلفة والبروليتاريا العالمية هي ضمان معركتنا؛ في هذه الأيّام التي تعتقد فيها الدكتاتورية الفاشية أنها لا تقهر؛ في هذه السنوات التي استمرت فيها الهجمات الشاملة ضد جميع الجماهير، وخاصة قوات حر ......
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