الحزب الشيوعي التركي/الماركسي اللينيني يؤبّن الشهيديْن أوزغور وأسمين: - حزب الكادحين

2020/10/13 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حزب_الكادحين ‏ "أولئك (الشهداء) يتحوّلون إلى شمس الصباح حتى لا يستيقظ أحد على الظلام !" ‏‏...



تيكو ديرسيم القائد الإقليمي أوزغور والمقاتلة آسمين خالديْــن ‏‎!‎‏ ‏شعبنا العامل من جنسيات تركية وكردية وجنسيات مختلفة والبروليتاريا العالمية هي ‏ضمان معركتنا؛‏ في هذه الأيّام التي تعتقد فيها الدكتاتورية الفاشية أنها لا تقهر؛ في هذه السنوات التي ‏استمرت فيها الهجمات الشاملة ضد جميع الجماهير، وخاصة قوات حر ......





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