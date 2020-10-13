مسيرة حزب العمل الإسرائيلي من قمة السلطة إلى الاندثار - نهاد ابو غوش

2020/10/13 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش تشير جميع استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي التي أجريت منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين في آذار 2020 ، وحتى استطلاع القناة 12 في السادس من أكتوبر الجاري، والاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معريف" يوم الجمعة التاسع من الشهر، إلى أن حزب العمل الإسرائيلي لن يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.



الاستطلاعات تعطي الحزب التاريخي الآيل للاندثار نسبا قريبة من الواحد في المئة، وقد تكرر هذا الت ......





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