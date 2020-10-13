مكافحة الإرهاب يوجه ضربة جديدة لداعش في كركوك

2020/10/13 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب وجه ضربة جديدة لداعش في كركوك.

وقال رسول في بيان، إنه "بعد ساعات من القاء القبض على إرهابي من بقايا عصابات داعش الارهابية في محافظة الأنبار، جهاز مُكافحة الإرهاب يوجه ضربة جديدة لهذه العصابات الإرهابية".

وأضاف أن "الجهاز تمكن من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي آخر في مُحافظة كركوك، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً".

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