"استيقظ! لقد فُزْتَ بجائزة نوبل"

2020/10/13 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة رائعة التقطتها الكاميرا..الأكاديمي روبرت ويسلون يوقظ زميله بول ميلغروم في الثانية صباحا ليزف له خبر فوزهما بجائزة نوبل

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