2020/10/13 | 22:19 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لحظة رائعة التقطتها الكاميرا..
الأكاديمي روبرت ويسلون يوقظ زميله بول ميلغروم في الثانية صباحا ليزف له خبر فوزهما بجائزة نوبل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("استيقظ! لقد فُزْتَ بجائزة نوبل" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأكاديمي روبرت ويسلون يوقظ زميله بول ميلغروم في الثانية صباحا ليزف له خبر فوزهما بجائزة نوبل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("استيقظ! لقد فُزْتَ بجائزة نوبل" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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