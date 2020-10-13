2020/10/13 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تقرر إعفاء الطلبة بنسبة 50% من أجور التعليم الموازي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تقرر إعفاء الطلبة بنسبة 50% من أجور التعليم الموازي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم تقرر إعفاء الطلبة بنسبة 50% من أجور التعليم الموازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).