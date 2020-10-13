التعليم تقرر إعفاء الطلبة بنسبة 50% من أجور التعليم الموازي

2020/10/13 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50 % من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.

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