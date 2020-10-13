بالصور...القبض على رجل يعيش مع 20 ثعبانا بامريكا

2020/10/13 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} ألقت السلطات في ولاية يوتا الأمريكية القبض على رجل يعيش برفقة 20 ثعباناً، تتجول بحرية في منزله المليء أيضاً بمئات الجرذان والأرانب.

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