2020/10/13 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلال علي يبدأ يومه في حديقة المنزل: أعشق الشعر بعد الموسيقى وأولادي شريان حياتي بغداد – ياسين ياس عند محاورتنا لأي فنان اعتدنا ان يدور الحديث عن مسيرته الفنية والإبداعية إلا أننا في سلسلة لقاءات مع فنانين ابتعدنا عن الفن مقتربين من الوجه الآخر لهم.وضيفنا اليوم الملحن والمطرب طلال علي حيث كان معه هذا […]

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