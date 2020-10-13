2020/10/13 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حينما تكون دموع الشاعر هويته – إبراهيم العاتي لم تكن حياة الانبياء المرسلين والائمة الهداة الميامين، والاولياء المصلحين الصالحين، مفروشة بالورود والرياحين، وإنما كانت محفوفة بالمخاطر والمعاناة والتغرب في كل آن وفي كل حين! مع وجود تفاوت في حجم تلك المعاناة، ولكن يبقى خاتم الانبياء المصطفى محمد (ص) وعترته الطاهرة (ع) هم من نالوا النصيب […]

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