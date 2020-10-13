2020/10/13 | 22:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثر جمالية الحديقة على تصميم الفضاء الداخلي عمان – رند الهاشمي تم صدور الإنجاز العلمي الجديد لمحمد ثابت البلداوي الشمري مستشار رئيس هيئة المديرين لكلية الخوارزمي التقنية الموسوم (أثر جمالية الحديقة على تصميم الفضاء الداخلي) والذي طبع في دار إنكي للطباعة والنشر في العاصمة بغداد والذي يعد وحسب رأي الخبراء والمقيمين الذين اعتبروا هذا الإنجاز إضافة […]

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