“نعمت”، صيدلاني يجمع بين علم الادوية والأدب ليوقع كتابا باسمه

2020/10/13 | 22:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر لو قلنا عنه انسان، فاضت من بين دفتي الإنسانية الوانه، لو قلنا عنه شاعر، لإنعكست صورة الفقر على ملامح النزوح، لو قلنا عنه قومي ووطني، كان قلبه جسرا بين صرخة سبية والقضية الايزيدية، لو قلنا عنه صيدلاني يكفي أن ترى ابتسامته لتشفى.نعمت من خلفية فقيرة الى صيدلاني وشاعر مرموق …

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