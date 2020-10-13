خبراء : لاقيمة لقانون الانتخابات دون نصاب للمحكمة الاتحادية

2020/10/13 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد خبراء قانونيون أن لا قيمة لقانون

الإنتخابات من دون وجود نصاب كاملٍ

للمحكمة الإتحادية، مشددين على أهمية

تعديل المادة 3 من قانون المحكمة التي

تتيح ترشيح الأعضاء من قبل المحكمة

الإتحادية ومجلس القضا

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