التعليم تقرر إعفاء الطلبة بنسبة 50 بالمئة من أجور التعليم الموازي

2020/10/13 | 22:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50 % من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم الطلبة ويحقق المصلحة العامة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به البلد ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة".

وأضاف أن "توصيات اللجنة عرضت على هيأة الرأي وصوت أعضاؤها بالأغلبية على إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50 % من الأجور الدراسية المقررة للسنة الدراسية 2021/2020 حصرا ،لافتا الى ان "القرار تضمن أيضا أن الأجور الدراسية تسدد على ثلاث دفعات".

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