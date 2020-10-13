إعفاء الطلبة من أجور التعليم الموازي بنسبة 50%

2020/10/13 | 22:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50 % من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الاول 2020)، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم أبناءنا الطلبة ويحقق المصلحة العامة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به بلدنا العراق ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة".

وأضاف أن "توصيات اللجنة عرضت على هيأة الرأي وصوت أعضاؤها بالأغلبية على إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50 % من الأجور الدراسية المقررة للسنة الدراسية 2021/2020 حصرا"، لافتا الى أن "القرار تضمن أيضا أن الأجور الدراسية تسدد على ثلاث دفعات".

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