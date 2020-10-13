أسلوب المناجاة في مجموعة (مرد روحي) للشاعر عباس اليوسفي - فرج الحطاب

2020/10/13 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرج_الحطاب المناجاة في الشعر هو أسلوب تعبيري يذهب فيه الشاعر الى مخاطبة شخص او فكرة أو شيء يتخيله ينصرف فيه عن المخاطب الحقيقي.



ومن خلال المناجاة يلجأ الشاعر الى عملية التجسيد للأشياء والأفكار واسقاط الصفات الإنسانية عليها، فتتسع الدلالات والرؤى الشعرية داخل القصيدة.



ويمتاز هذا الأسلوب بعاطفته القوية عن طريق مناجاة للذات، الأشخاص، الطفولة، الذكريات، الوطن، الطبيعة، المكان، الزمان، الأفكار وغيرها.



وغالبا ما ي ......





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