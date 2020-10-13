مداهمة منزل تاجر مخدرات في الرطبة

2020/10/13 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، منزل لتاجر مخدرات في الرطبة التابعة لمحافظة الانبار.

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