وفيات كورونا في الولايات المتحدة تسجل نحو 214 الف حالة

2020/10/13 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، أن حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 7 ملايين و787548 حالة بتسجيل 46614 إصابة جديدة.

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