الجبوري :اعضاء المجلس الوطني المؤقت عمل لمدة ستة اشهر وحصل كل عضو منهم على مليار دينار

2020/10/13 | 23:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي مشعان الجبوري ان اعضاء

المجلس الوطني المؤقت الذي تاسس بعد 2003

حصل كل واحد منهم على مليار دينار

واوضح الجبوري خلال برنامج تلفزيوني

تابعته وكالة نون ان اعداد المجلس

الوطني المؤقت يبلغ 75 ش

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