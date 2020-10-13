الطيران المدني توقع عقدا مع الشركة “ناس الدولية” لتقديم الخدمات الأرضية

2020/10/13 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقدا لتقديم الخدمات الأرضية مع شركة ناس الدولية وهي الشركة الأسرع نموا منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٣ في تقديم الخدمات الأرضية لأكثر من ٥٠ مطارا في المنطقة.

وقالت السلطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “وقعت عقدا لتقديم الخدمات الأرضية مع شركة ناس الدولية وهي الشركة الأسرع نموا منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٣ في تقديم الخدمات الأرضية لأكثر من ٥٠ مطارا في المنطقة”، مبينة ان “هذا العقد الذي سيمنح مطار بغداد الدولي إمكانية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين بدءاً من حجز التذاكر ووصولاً إلى إنتهاء رحلة السفر بأعلى المعايير الدولية، وتفعيل خاصية الترانزيت وتحديث البنى التحتية والمرافق الأخرى من خلال تنصيب معدات جديدة وتنفيذ جميع الحلول التقنية المطلوبة في صالتي “بابل وسامراء” في المطار بما يعزز تنمية الأعمال والتوظيف على المدى الطويل”.

واكدت “حرصها على تطوير العمل في مطارات البلاد كافة وزيادة العمليات التشغيلية، تماشيا مع تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) واتحاد النقل الجوي الدولي (الاياتا) ومن مبدأ تقديم الاسلوب الأمثل للتعامل مع شركات الطيران العالمية والمسافرين المغادرين من مطار بغداد الدولي الذي يعد واجهة حضارية للعراق، ما يمكن السلطة من تنمية مواردها المالية ودعم الاقتصاد العراقي من خلال تحسين خدمات المطارات لجذب السياح والمسافرين من دول العالم، إضافة لخلق فرص وظيفية جديدة للشباب العراقي”.

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