عضو بالصحة النيابية يتوقع استمرار تراجع عدد الإصابات بكورونا ويتحدث عن سبب مباشر

2020/10/13 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، الثلاثاء (13/10/2020)، ان هناك جملة من العوامل والأسباب التي أدت إلى انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، منها تطبيق المواطنين لمناعة القطيع من حيث لا يشعرون.

وقال العبادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "معدلات الإصابة في العراق بدأت بالانخفاض أو الثبات ولا ترتفع إلى المستوى الخطير، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تفهم الكثير من المواطنين لخطورة الفيروس وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي".

وأضاف أن "السبب الأهم هو تطبيق مناعة القطيع من قبل المواطنين من حيث لا يشعرون، أوصلتنا إلى هذه المرحلة"، مبينا أن "أعداد الإصابات في تراجع".

وبين أن "الفترة الزمنية لوجود الفيروس ستطول، لكن مستوى الإصابات سيكون ثابت أو بمستوى تنازلي، ووضع العراق مقارنة بباقي الدول المتقدمة أفضل بكثير من حيث تسجيل أعداد الإصابات".

وفي وقت سابق أوضح مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الامير الحلفي، اليوم الثلاثاء، سبب تراجع عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا على مستوى البلاد.وقال رياض الحلفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قلة الإصابات المعلنة في الايام السابقة جاءت بسبب قلة المراجعين على مراكز الفحص، وذلك لانشغال أغلبية المواطنين بإداء الزيارة الاربعينية".وأضاف الحلفي، أن "الاصابات اليوم عادت وسجلت ارقاما مرتفعة اكثر من الايام الثلاثة الماضية".وأشار إلى أن "اعدادا كبيرة من المواطنين يعانون من اعراض المرض، لكنهم لا يراجعون مراكز الفحص".ومنذ 3 أيام تعلن الصحة معدل إصابات وصل لما دون الثلاثة الاف يومياً، الأمر الذي أرجعه مختصون إلى قلة عدد الفحوصات المجراة يومياًبسبب شحة (كيتات الفحص).ونفى مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، وجود "نقص في كيتات الفحص"، مبينا أن الأمر "لا علاقة له بتراجع عدد الفحوصات أوتراجع عدد المصابين".ولأول مرة منذ أشهر، سجلت وزارة الصحة، يوم السبت 10-10-2020، عدد حالات شفاء يفوق عدد الإصابات بمستوى الضعف، بواقع2344 إصابة جديدة بالفيروس، قابلهما 4233 حالة تعافٍ.واستمرت الوزارة تسجيل حالات شفاء أكثر من اعداد المصابين، أيام الأحد (2206 إصابة جديدة، قابلتها 3827 حالة شفاء) والاثنين(3107 إصابة بالفيروس، قابلها 3893 حالة شفاء) وصولاً إلى اليوم الثلاثاء، مع تسجيل (58 حالة وفاة، و3921 إصابة جديدة، قابلتها4158 حالة تعافٍ من الفيروس

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