الاستخبارات تطيح بأحد العناصر المرتبطة بالبعث في النجف

2020/10/13 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، أن خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وشرطة النجف اطاحت بأحد العناصر المرتبطة بالبعث في النجف.

وقالت المديرية في بيان، انه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع شرطة النجف الاشرف من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في المحافظة من المرتبطين بتنظيمات حزب البعث المقبور".

واضافت، ان "ذلك بعد نصب كمين محكم له، وهو من الذين يعملون بشكل كبير على الترويج للبعث وقادته الطغاة ومكلف بزعزعة الوضع الامني في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، ومن اهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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