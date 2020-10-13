مئة يوم على اغتيال الهاشمي.. هوية القاتلين

2020/10/13 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكن أكثر من شهر ونصف مر على اغتيال رهام، وقبلها أسامة، ولم يتمكن الكاظمي من تنفيذ تعهداته.

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