2020/10/13 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الورقة الاصلاحية {الورقة البيضاء} التي اعلنت عليها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حزيران الماضي لتحسين وضع العراق المالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز الاحداث.. مجلس الوزراء يقر {الورقة البيضاء} واجتماع وزاري قريب في القاهرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز الاحداث.. مجلس الوزراء يقر {الورقة البيضاء} واجتماع وزاري قريب في القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).