تمريرة خاطئة تتسبب بمقتل لاعب على يد فريقه

2020/10/13 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفي لاعب أوغندي في منطقة لامو في شمال البلاد، إثر اعتداء زملائه عليه بسبب خطأ دفاعي ارتكبه في مباراة ودية محلية.

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