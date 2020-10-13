آبل تطلق آيفون 12

2020/10/13 | 23:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة أبل عن سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام بعد تأخير إطلاقها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي ستعمل بتقنية الجيل الخامس.

وكشفت الشركة أنها أجرت اختبارات 5G مع 100 شركة في 30 منطقة حول العالم.

وقال مسؤولو أبل إن اليوم هو بداية حقبة جديدة لأجهزة آيفون، من حيث توافقها مع شبكات الجيل الخامس، والسرعة "الخارقة"، إضافة إلى الخصوصية والأمان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إن شبكات الجيل الخامس 5G ستمنح المستخدمين مع آيفون الجديد سرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، بالإضافة إلى الخصوصية والأمان، نظرًا لأن المستخدم لن يحتاج إلى الاتصال بشبكات (واي-فاي) الأقل أمنًا.

ويأتي هاتف آيفون 12 الجديد بخمسة ألوان، وهي الأخضر، والأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسودمع هيكل من الألومنيوم بحافات مسطحة.

وبحسب أبل فإن آيفون 12 يحمل شاشة 6.1 انش من نوع أوليد Super Retina XDR، وهي أنحف بنسبة 11% من السابق، وبحواف أصغر بنسبة 15%

وإضاءة أفضل بنسبة 16%.

ويحمل آيفون 12 المعالج A14 ، وهو أفضل بنسبة 40% من السابق A13، حيث يعتبر أول معالج تم تصنيعه بتكنولوجيا 5 نانومتر.

كاميرا آيفون 12

وجاء آيفون 12 بكاميرا خلفية مزدوج، وعدسة واسعة بدقة 12MP وبفتحة عدسة 1.6، فيما ستكون الثانية 12MP واسعة جدًا بفتحة 2.4مع مميزات جديدة، دعم Smart HDR 3، وتحسينات بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

ومن التقنيات التي تم توفيرها في آيفون 12 الجديد الحفاظ على البطارية، وحينما يكون الهاتف ليس بحاجة إلى تقنية 5G فإنه يتحول بشكل مباشر إلى شبكة الـ 4G بهدف توفير الطاقة.

وشهدت عملية الشحن اللاسلكي تحسينات بحيث يتم تثبيت الشاحن خلف الجهاز مباشرة.

وسيبدأ سعر آيفون 12 من 699 دولار تقريبا.

وقد بدأ المؤتمر بالإعلان عن السماعه والتي تتيح التحكم فيها صوتيا و وبالإمكان القيام بربط عدد من الأجهزة فيها والتحكم بأي جهاز ذكي من خلالها.

وستوفر أبل جهاز هوم بود ميني بسعر 99 دولارا، فيما سيكون الطلب المسبق يوم 6 نوفمبر، والبيع يوم 16 نوفمبر.

وستوفر أبل جهاز هوم بود باللونين الأبيض والأسود.

آيفون 12 برو

وكشفت أبل عن هاتف آيفون 12 برو، والذي يأتي بشاشة 6.1 انش Super Retina XDR، فيما يأتي هاتف برو ماكس بشاشة 6.7 إنش.

ويأتي الهاتف بكاميرا ستوفر تقريب يصل لأربع مرات، فيما ستوفر نسخة برو ماكس 5 مرات تقريب بدون أي خسارة في جودة الصورة.

أبل أعلنت عن أسعار أجهزة الأيفون 12 برو وراح يكون متاح للطلب من الجمعة الحالية و البيع الجمعة الجاي

أسعار هواتف آيفون الجديدة

آيفون 12 ميني بسعر من 699 دولار.

آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولار.

آيفون 12 برو بسعر يبدأ من 999 دولار.

آيفون 12 برو ماكس بسعر يبدأ من 1099 دولار

الطلب المسبق 16 أكتوبر والبيع يوم 23 اكتوبر، فيما ستتوفر نسخة ميني وماكس للبيع يوم 13 نوفمبر.

وكشفت أبل أن معالج الجهاز أسرع بنسبة 50٪، من أي هاتف آخر، حسي سيكون أقوى ويعتمد على تقنيات جديدة.

وستكشف الشركة عن مجموعة هواتف آيفون 12، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من التغييرات أكثر من أي عام مضى.

وستطرح آبل للمرة الأولى iPhone 12 PRO MAX، بقياس 6.7 بوصة، وهو أكبر قياس على الإطلاق لهواتف آيفون.

PUKmedia / وكالات ‌

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