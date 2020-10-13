أربيل... اختتام دورة في كيفية التعامل مع كورونا

2020/10/13 | 23:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت اليوم الدورة الخاصة التي أقامتها إدارة العامة للاعلام والطباعة/قسم النشاطات في محافظة أربيل، بالتنسيق مع شركة ويثنك.

وتناولت الدورة كيفية التعامل مع جائحة فايروس كورونا في مجال الإعلام والفن ،وبإشراف المدير التنفيذي لشركة ويثنك اياد جبار، حيث استمرت الدورة لمدة 3 أيام.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل ‌

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