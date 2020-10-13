الزراعة تسمح باستيراد محصولين من الفاكهة لـ’حاجة الاستهلاك المحلي’

2020/10/13 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، السماح باستيراد العنب والتفاح لحاجة الاستهلاك المحلي.



وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الاول 2020)، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، وكذلك استنادا الى تعليمات رقم (1) لعام 2020 والخاصة بقانون الحجر الزراعي الفقرة ب من البند ثالثا المادة 5 أن الوزارة تسمح بفتح استيراد محصولي العنب والتفاح ومن المنافذ الحدودية كافة".

وأضاف أن "عملية فتح الاستيراد جاءت نتيجة لحاجة الاستهلاك المحلي"، موضحاً أن "الوزارة توازن بين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك".

واشترط أن "تكون المواد المستوردة مرفقة باجازة استيراد صادرة من وزارة التجارة / الشركة العامة للمعارض العراقية بعد موافقة وزارة الزراعة، اضافة الى شهادة المنشأ وشهادة صحية تؤكد سلامتها من فيروس كورونا للدول القادمة منها، فضلا عن خلوها من الإصابة بالأمراض والآفات الزراعية".

وتابع، "كما يجب أن تكون غير معدلة وراثيا وتخضع لتعليمات وزارة الصحة (معهد بحوث التغذية ) ومعبأة بعبوات نظامية، مبيناً أن طريقة النقل يجب أن تتم عن طريق ثلاجات مبردة نظيفة ومعقمة ولا يتم نقلها بالشاحنات المكشوفة".

واردف أنه "يجب أن تكون نسبة المبيدات على الثمار ضمن الحدود المسموح بها دوليا، فضلا عن خضوعها للفحص المختبري من قبل المحاجر النباتية الموجودة في المنافذ الحدودية لتأكيد خلوها من الآفات الزراعية".

وشدد على "تأكيد مطالبة المستورد بوثيقة رسمية تؤكد خلوها من الاشعاع ومصدقة من السفارة أو القنصلية في بلد المستورد منه"، مؤكدا "في حالة مخالفة أي من الضوابط اعلاه سيتم رفض البضاعة وعدم السماح لها بالدخول الى العراق".

ودعا النايف المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والسيطرات الامنية كافة للعمل بموجبه.

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