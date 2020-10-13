"نيوستارت".. واشنطن تعلن التوصل لـ "اتفاق مبدئي" مع روسيا بشأن التسلح النووي

2020/10/13 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها توصلت إلى "اتفاق مبدئي" مع روسيا بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة، آخر اتفاق نووي رئيسي بين البلدين، والذي من المقرر أن ينتهي شهر فبراير المقبل.

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